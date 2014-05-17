Терористи обстріляли аеродром Краматорська з російського гранатомета - Тимчук
Сьогодні близько 5 ранку аеродром Краматорська Донецької області був обстріляний терористами.
Про це, як передає ТСН, повідомив координатор групи ”Інформаційний Опір” Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на оперативні дані групи.
”Обстріл вівся з автоматичного станкового гранатомета, встановленого на автомобілі... Після обстрілу аеродрому терористи здійснили кілька пострілів у бік міста”, - зазначив Тимчук.
Подібних станкових гранатометів російського виробництва немає на озброєнні українських силовиків, зазначив координатор групи ”Інформаційний Опір”.
За його даними, зокрема, був ідентифікований гранатомет АГС-30 (6Г25) російського виробництва.
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”Українські силовики такого зразка озброєння не мають (у ЗС України на озброєнні стоїть подібний автоматичний гранатомет АГС-17)”, - зазначив Тимчук.
Інформації про постраждалих або загиблих в результаті обстрілу не надходило.