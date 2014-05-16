У Донецьку бойовики захопили Штаб Східного оперативного об'єднання Нацгвардії
19:43, 16 травня 2014Політика
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У Донецьку представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» захопили штаб Східного оперативного об'єднання Національної гвардії України, який розташований біля мотелю.
Бойовики захопили штаб Нацгвардії / Фото УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-офіцер УСТрК внутрішніх військ МВС України Дмитро Образцов.
При цьому Образцов зазначив, що «особовий склад із зброєю звідти (з штабу – УНІАН) вийшов, був передислокований в інше військове містечко».
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На питання УНІАН про те, чи захопили сепаратисти зброю і в якій кількості, він відповів: «Наразі такої інформації не маю у своєму розпорядженні».
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