У Донецьку бойовики захопили Штаб Східного оперативного об'єднання Нацгвардії

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-офіцер УСТрК внутрішніх військ МВС України Дмитро Образцов.

При цьому Образцов зазначив, що «особовий склад із зброєю звідти (з штабу – УНІАН) вийшов, був передислокований в інше військове містечко».

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На питання УНІАН про те, чи захопили сепаратисти зброю і в якій кількості, він відповів: «Наразі такої інформації не маю у своєму розпорядженні».