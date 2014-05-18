Кандидат у президенти Клименко зняв свою кандидатуру на користь Порошенка

Про це Клименко заявив 17 травня в Полтаві у ході конференції обласної організації УНП, повідомляє у Facebook Олена Задорожна - прес-секретар нардепа та керівника виборчого штабу Порошенка на Полтавщині Тараса Кутового.

''Делегати конференції звернулися до керівних органів УНП, її голови Олександра Клименка, а також до інших кандидатів у президенти із закликом "відмовитися від боротьби за цю посаду та підтримати Петра Порошенка як єдиного представника національно-демократичних сил, який має широку підтримку громадян та може виграти вибори вже в першому турі'', - йдеться у повідомленні.

Клименко підтримав пропозицію та зняв свою кандидатуру.