Кандидат у президенти Клименко зняв свою кандидатуру на користь Порошенка
13:54, 18 травня 2014Політика
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Кандидат на пост президента від Української народної партії Олександр Клименко відмовився від подальшої участі у виборах.
З президентської гонки знявся ще один кандидат
Про це Клименко заявив 17 травня в Полтаві у ході конференції обласної організації УНП, повідомляє у Facebook Олена Задорожна - прес-секретар нардепа та керівника виборчого штабу Порошенка на Полтавщині Тараса Кутового.
''Делегати конференції звернулися до керівних органів УНП, її голови Олександра Клименка, а також до інших кандидатів у президенти із закликом "відмовитися від боротьби за цю посаду та підтримати Петра Порошенка як єдиного представника національно-демократичних сил, який має широку підтримку громадян та може виграти вибори вже в першому турі'', - йдеться у повідомленні.
Клименко підтримав пропозицію та зняв свою кандидатуру.
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