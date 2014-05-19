В ГПУ не прогнозують рішення, яке може винести суд щодо функціонування КПУ - Баганець



Про це сказав заступник генерального прокурора України Олексій Баганець в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

«Мені важко оцінити прийняття того рішення (яке може винести суд – УНІАН) з урахуванням ситуації в державі… але суд має ухвалити рішення – тобто шлях тут єдиний: суд має визначитись», - сказав Баганець.

Читайте такожТурчинов закликав Мін'юст розглянути матеріали ГПУ та СБУ щодо антиконституційної діяльності КПУ

Як повідомляв УНІАН, в.о. президента України Олександр Турчинов 18 травня повідомив про те, що направив до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності Комуністичної партії України.

«Я переконаний, що український суд поставить крапку в цій справі», - додав він.