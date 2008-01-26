В Ощадбанку визнали, що варіант з Укрпоштою теж не обходиться без накладок

Голова правління Ощадбанку Анатолій ГУЛЕЙ відзначає низьку зацікавленість громадян у виплатах заощаджень через «Укрпошту».

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (26 січня – 1 лютого).

«І варіант з «Укрпоштою» не обходиться без накладок. Спочатку всі кричали «давай-давай», а зараз ніхто не пише заяв - тому що листоноші потрібно п`ять днів чекати. Приходять в банк: «Давайте гроші!» А ми гроші дати не можемо - вони вже передані «Укрпошті», - сказав він.

Водночас, за словами А.ГУЛЕЯ, незабаром черг біля банку не буде.

«Наступного тижня буде ще простіше. Ці черги взагалі зникнуть», - сказав голова правління Ощадбанку.

Він також повідомив, що жителі сіл одержуватимуть компенсації тільки в гривнях. «Сільський житель одержить тільки гривні. Рівень безпеки не дозволяє нам здійснювати розрахунки в сільських відділеннях банку в доларах», - сказав А.ГУЛЕЙ.

При цьому А.ГУЛЕЙ висловив упевненість, що «20 млрд. з бюджету нинішнього року ми точно одержимо».

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну від 17 січня кожен вкладник Ощадбанку може одержати компенсації втрат за вкладами в Ощадбанку СРСР у відділенні поштового зв`язку або з доставкою їх листоношею додому.

Кошти відділеннями «Укрпошти» мають бути доставлені і виплачені заявникам не пізніше п`яти робочих днів з дати подачі ними заяв до Ощадбанку.

«Укрпошта» планує почати перші виплати з доставки громадянам України компенсації втрат від знецінених вкладів в установах Ощадбанку СРСР наступного тижня, тобто починаючи з 28 січня.