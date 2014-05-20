Швейцарія внесла 13 осіб до списку санкцій через події в Україні

Про це повідомили в Державному секретаріаті економіки Швейцарії.

У відомстві пояснили, що ці заходи мають на меті "перешкодити обходу міжнародних санкцій, пов'язаних із ситуацією в Україні", пише Крым.Реалии.

Серед 13 нових осіб у списку - перший заступник голови адміністрації президента Росії В'ячеслав Володін, так званий прокурор Криму Наталія Поклонська, "народний мер" Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, сепаратисти Ігор Безлер та Ігор Какідзянов, начальник Центральної виборчої Комісії (ЦВК) "Донецької народної республіки" Роман Лягін, а також депутат Верховної Ради України Олег Царьов.

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Новий чорний список повторює той, який минулого тижня ухвалив Європейський союз.

Санкції набудуть чинності у вівторок, 20 травня, в 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).