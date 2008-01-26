Рішення про постачання газу знайдуть десь наприкінці місяця?

ВАТ «Газпром» (Росія), НАК «Нафтогаз України» (Україна), ЗАТ "УкрГаз-Енерго" (Україна) і компанія «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) домовилися створити робочу групу для вирішення питань щодо поставок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго” Ігор ВОРОНІН сьогодні журналістам у Києві за підсумками чергового раунду переговорів, який пройшов у НАК «Нафтогаз України».

"Переговори пройшли в конструктивному руслі. Вони важко починалися, але ми дійшли згоди, що проблеми, які на сьогодні існують, їх необхідно вирішувати", – сказав він.

При цьому він додав, що "за результатами наших переговорів створена робоча група, яка працюватиме над питаннями погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед "УкрГаз-Енерго", а також щодо припинення бездоговірного споживання газу НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу, як зазначив виконавчий директор «РосУкрЕнерго» Дмитро ГЛЕБКО, "намітилися шляхи вирішення тих питань, які ми ставили вчора. Наступного тижня ми продовжимо розмову і, до кінця місяця - початку наступного ми знайдемо рішення, яке дозволить нам безперебійно поставляти газ".

І.ВОРОНІН також висловив упевненість, що "найближчим часом ми зможемо погасити свою заборгованість перед "РосУкрЕнерго".

Від НАК «Нафтогаз України» в переговорах брали участь виконуючий обов`язки заступника голови правління компанії Ігор ДІДЕНКО, заступник голови правління Володимир ТРИКОЛІЧ та інші.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Києві почалися переговори про поставки газу. Основні теми переговорів - це питання безперебійної поставки газу споживачам України в поточному році, про виконання зобов`язань НАК «Нафтогаз України» з транзиту російського газу через територію України європейським споживачам і про погашення заборгованості «Нафтогаза України» і «УкрГаз-Енерго», що накопичилася, за спожитий газ.

Нагадаємо, що станом на 25 січня “УкрГаз-Енерго” скоротило заборгованість перед “РосУкрЕнерго” за поставлений газ до 598 млн. дол.

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед “УкрГаз-Енерго” на сьогоднішній день становить 215 млн. дол.