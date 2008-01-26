Яценюк не втратив надії зібрати парламент у вівторок... або середу... або четвер

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК в понеділок, 28 січня, має намір зібрати засідання Погоджувальної ради, щоб обговорити можливість проведеня пленарного засідання на наступному тижні.

Про це він заявиив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в суботу.

«В понеділок я зберу Погоджувальну раду на предмет того, щоб у вівторок, середу чи четвер провести пленарне засідання», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За словами спікера, він не зміг закрити першу сесію ВР 25 січня, оскільки парламент не ухвалив жодного закону, щодо прийняття яких раніше була досягнута домовленість .

Як повідомляв УНІАН, 25 січня фракція Партія регіонів заблокувала роботу ВР, вимагаючи розглянути питання щодо листа трьох керівників держави відносно приєднання України до ПДЧ в НАТО. У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК відмовився проводити пленарне засідання та закривати першу сесію ВР VІ сликання, як це було передбачено раніше прийнятим рішенням.