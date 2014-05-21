Меру Миколаєва надіслали голову собаки й гранату

На ім'я виконувача обов'язків Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова від невідомого адресата надійшла посилка з головою собаки, в середині якої була граната.

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, 20 травня до міліції надійшло повідомлення від чергового міськвиконкому про те, що на ім'я в.о. мера надійшла посилка від якої йшов неприємний запах.

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Для встановлення всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального райвідділу міліції та експерт НІЕКЦ при УМВД України в Миколаївській області.

Відкривши згорток, співробітники міліції виявили в ньому останки голови тварини.

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Ретельно обстеживши вміст посилки, співробітники міліції виявили в середині голови пристрій, схожий на гранату.

Співробітники вибухотехнічної служби вилучили знахідку і вивезли її на полігон, щоб встановити чи становить вона загрозу для життя і здоров'я людей.

За висновком експерта вилучений предмет виявився муляжем гранати.

Наразі правоохоронці продовжують перевірку, встановлюють причетних осіб.