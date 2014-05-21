Путін допустив, що через позицію Заходу трагедія в Одесі може повторитися

«Ми повинні давати об'єктивні оцінки усього, що відбувається, на мій погляд, той кошмар і жах, який ми всі бачили на екранах телевізорів, який стався в Одесі, він не отримав належної адекватної оцінки міжнародного співтовариства, а якщо ми не будемо цього робити, то рецидиви подібних злочинів будуть можливі», - сказав Путін журналістам, повідомляє РИА Новости.

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«Повинно бути проведено ретельне розслідування, безумовно, знайдені злочинці, і ми всі повинні досягти саме цього результату, тому що якщо цього не буде, тоді будуть можливі рецидиви, повторення такого кошмару, того, що ми спостерігали в Одесі, так будуть створені сприятливі умови для терористичних проявів, але ми зробимо все, щоб на території Росії нічого подібного не відбувалося», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєні вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. За даними МВС, в Будинку профспілок від отруєння хлороформом загинули 32 людини.