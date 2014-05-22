Мер Донецька закликав городян захищати свої будинки, машини та право на мирне життя

За останній тиждень у Донецьку значно погіршилася криміногенна ситуація. Щодня відбуваються пограбування, вбивства і захоплення автомобілів. Величезна кількість зброї, що знаходиться на руках у громадян, призвела до катастрофічних наслідків. Всі ці злочини скоюють наші земляки, і від цього вдвічі болючіше.

Про це йдеться у зверненні Донецького міського голови Олександра Лук'янченка до жителів Донецька, повідомляють "Новости Донбасса".

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Лук'янченко закликає всіх городян до порядку. За словами мера, на сьогодні правоохоронні органи не здатні самостійно вирішити проблему безпеки. Міська влада організувала за допомогою підприємств народні дружини, які патрулюють вулиці, однак цього недостатньо.

"Я звертаюся до всіх городян з проханням взяти участь у збереженні порядку на території міста. Кожен з нас у своєму дворі, мікрорайоні, об'єднавшись з однодумцями, може підтримувати порядок. У кожному райвиконкомі створюється координаційний штаб. Ви можете звернутися туди безпосередньо або через ваших голів будинкових та квартальних комітетів", - цитує Лук'янченка прес-служба.

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Мер зазначив, що люди не можуть і не повинні давати відсіч озброєним бандитам - це завдання міліції.

"Я прошу вас підтримувати порядок там, де ви живете, там, де знаєте своїх сусідів, де молодь, піддавшись поганому впливу, може зіпсувати ваше майно. Захистіть в першу чергу своє - свої двори, будинки, машини і своє право на мирне життя. Я сподіваюся, що разом ми зможемо подолати ці труднощі", - підсумував мер.