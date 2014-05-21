На вулицях Донецька терористи з кувалдами погрожують тим, хто підтримує єдність України

15:55, 21 травня 2014
Політика
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Тим, хто стоїть з українським прапором або сигналить у клаксон, загрожують молотками.

Террористы угрожают горожанам / REUTERS

В мережі Інтернет з'явилося відео, як терористи з кувалдами в Донецьку під час акції за єдність України "Голос Донбасу" зупиняють автомобілі і підходять до активістів, які перебувають на вулиці.

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Тим, хто демонструє український прапор або сигналять у клаксон, загрожують молотками.

Відео "ОстроВ"
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