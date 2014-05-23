Кабмін може ліквідувати "монстра часів Кучми" - ДУСю
17:43, 23 травня 2014Політика
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Кабмін пропонує змінити статус Державного управління справами, розглядаючи три варіанти змін – аж до його ліквідації.
У Кабміні хочуть ліквідувати ДУСю / zakonoproekt.org.ua
Про це повідомив міністр Кабміну Остап Семерак виданню "Тиждень", переадає Українська правда з посиланням на прес-службу уряду.
Урядовець відзначив, що Державне управління справами – це "монстр, створений іще за президента Кучми".
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Остап Семерак наголосив, що в уряду стосовно ДУС – "позиція проста".
"Орган, який має забезпечувати роботу президента і його Адміністрації, не повинен займатися бізнесом, вирощувати овочі, виробляти сир, масло, молоко, горілку", - сказав він.
За його словами, "утримання цієї системи – найбезглуздіша трата коштів, і її треба знищувати".
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