У Софії Київській сьогодні Молитва за Україну

Сьогодні, о 13:00 в Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» розпочнеться Молитва за Україну. Про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається, що у заході запланована участь в.о. президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, членів уряду, представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

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