Порошенко і Кличко проголосували на виборах

На виборчій дільниці зібралося кілька сотень журналістів, фактично заблокувавши голосування.

На питання, куди буде перший його візит до Москви, чи в Європу, Петро Порошенко відповів: «На Донбас». Крім цього кандидат висловив надію, що «вибори пройдуть в один тур».

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На питання про можливість зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Петро Порошенко відповів: "Безумовно, Росія - наш сусід. Говорити про стабільність без діалогу з Росією неможливо".

Разом з тим, він сказав, що не визнає Крим частиною Росії. "По Криму ситуація дуже чітка: Крим був, є і буде українським. І немає аргументів визнавати його анексію", - сказав кандидат у президенти. Він повідомив, що буде створено Міністерство у справах Криму, яке буде сфокусовано на питаннях його повернення шляхом міжнародних документів, захисту українських громадян, а також облаштування біженців з Криму.

Петро Порошенко прийшов голосувати разом з дружиною і чотирма дітьми.

Крім того, у виборчому окрузі №219 проголосував кандидат на посаду київського міського голови, лідер УДАРу Віталій Кличко.

Голосувати він прийшов разом з дружиною і братом Володимиром.

Вони вистояли в черзі за бюлетенями на своїй виборчій дільниці.

"Сьогодні великий день для України та її європейської перспективи", - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше на віборах президента проголосували кандидати в президенти Юлія Тимошенко і Олег Ляшко.