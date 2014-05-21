Російський експерт: Росія заплатила за Крим відмовою від модернізації
17:18, 21 травня 2014Політика
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Росія «спіткнулася об Україну» і вже заплатила за анексію Криму відмовою від модернізації.
На думку експерта, Росія жертвує модернізацією заради Криму / Reuters
Про це заявив політолог, керівник Центру східноєвропейських досліджень Андрій Окара в ході «круглого столу» в Москві.
За словами експерта, в російських навколовладних колах вважають, що Крим буде так званим «полігоном», який врятує всю Росію, надавши змогу країні стати самодостатньою з двома союзниками - «армією і флотом».
«Що Росія заплатить за Крим? Можна говорити про десятки мільярдів доларів, про те, що Росія - «імперія зла» для Заходу. Але головна ціна, яку Росія заплатила за Крим - це відмова від модернізації і перехід на мобілізаційний тип розвитку», - зазначив Андрій Окара.
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