Російський експерт: Росія заплатила за Крим відмовою від модернізації

Про це заявив політолог, керівник Центру східноєвропейських досліджень Андрій Окара в ході «круглого столу» в Москві.

За словами експерта, в російських навколовладних колах вважають, що Крим буде так званим «полігоном», який врятує всю Росію, надавши змогу країні стати самодостатньою з двома союзниками - «армією і флотом».

«Що Росія заплатить за Крим? Можна говорити про десятки мільярдів доларів, про те, що Росія - «імперія зла» для Заходу. Але головна ціна, яку Росія заплатила за Крим - це відмова від модернізації і перехід на мобілізаційний тип розвитку», - зазначив Андрій Окара.