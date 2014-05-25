На виборах мера Одеси перемагає Труханов - екзит-пол

За даними одразу двох екзит-полів Генадій Труханов набрав більше голосів, аніж Едуард Гурвіц.

За даними екзит-полу "Комітету захисту громадян", на виборах мера Одеси Генадій Труханов набрав 45%, а Едуард Гурвіц - 35%. "Право вибору", які проводили паралельний екзит-пол оприлюднили наступні дані: Труханов - 43%, Гурвіц - 34%, про це ТСН повідомила прес-секретар Труханова. Опитування проводилось на 100 виборчих дільницях.

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