"ЛНР" спростувала своє об'єднання з "ДНР" в "Новоросію"

Про це заявив прем'єр-міністр "самопроголошеної" Луганської народної республіки" Василь Нікітін журналістам у неділю в Луганську, передає РИА Новости.

"Ні про який Новоросії вчора в Донецьку угод не було підписано", - сказав Нікітін. "Було укладено угоду про створення спілки народних республік. Дві незалежні республіки", - пояснив він.

Він додав, що метою цього союзу є співпраця, наприклад, в економічній, військовій сферах.

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Управлятися цей союз повинен спеціальною радою, у яку увійдуть по три представники кожної "республіки".

Раніше повідомлялося, що в суботу в Донецьку Донецька і Луганська "народні республіки" підписали договір про об'єднання в складі "єдиної держави "Новоросія".