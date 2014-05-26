В штабі Порошенка сподіваються, що результати виборів не будуть оскаржені у судах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у виборчому штабі.

“Ми не очікуємо в майбутньому сюрпризів”, - сказав Ковальчук, зауваживши, що штаб не встановив серйозних порушень у ході виборів.

Він висловив сподівання, що конкуренти Порошенка не будуть оскаржувати результати виборів і таким чином затягувати встановлення результатів.

Ковальчук повідомив, що на цей момент штаб Порошенка опрацював 94% бюлетенів. За Порошенка проголосували 54,13% виборців, за Юлію Тимошенко - 12,87%.Читайте такожКваснєвський: Найважливіше, що вибори президента України завершаться після першого туру

Як підкреслив Ковальчук, можна констатувати, що вибори відбулись в усіх без винятку регіонах України, і у всіх регіонах України Порошенко здобув перемогу. Від Криму голосували татари, уточнив Ковальчук.

Ковальчук висловив подяку від штабу та особисто від Порошенка жителям сходу України, які не тільки знайшли мужність прийти на вибори, а й організувати їх та встановити результати.