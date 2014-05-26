BBC: Ахметов залишиться в Києві "до стабілізації ситуації у Донецьку"

Про це BBC повідомили в прес-службі бізнесмена.

У неділю протестуючі проти виборів президента пікетували резиденцію Ахметова в Донецьку. Після пікету до мітингувальників звернувся "глава уряду" самопроголошеної ДНР Олександр Бородай і повідомив, що маєток беруть під охорону бійці організації "Оплот", після чого закликав присутніх розійтися.

Прес-секретар бізнесмена повідомила, що він повинен був прилетіти в місто проголосувати, "але, як ви самі бачите, можливості голосувати у місті немає".Читайте такожБіля резиденції Ахметова у Донецьку знаходяться озброєні люди

Раніше представники Донецької народної республіки оголосила націоналізацію на Донбасі і зробили ряд різких заяв проти "олігархів" . А сам Ахметов виступив із заявою, в якому підтримав єдність України.