Україну очікує комфортна погода

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У прикарпатських областях та на Закарпатті сильні дощі, вночі та вранці на Закарпатті дуже сильні дощі, в Одеській області, Криму та Приазов’ї короткочасні дощі; грози, місцями град, шквали 17-22 м/с. На решті території без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 12-17°, на півдні до 21°; вдень 21-26°, у південній половині 27-31°, у прикарпатських областях та на Закарпатті 15-20°.

2-3 липня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 2 липня на Закарпатті та Прикарпатті, вдень 3 липня на півночі Лівобережжя короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, на півдні 2 липня до 20°, у західних областях та півночі Лівобережжя 10-15°; вдень 20-25°, у південній частині до 28°. Вітер північно-східний та північний, 5-10 м/с.

4-5 липня - переважно без опадів, лише вночі 4 липня на півночі Лівобережжя, вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, 5 липня на півдні та крайньому заході до 30°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°; по області вночі 12-17°, вдень 21-26°.

2-3 липня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

4-5 липня - без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.