Бразилія надає особливо вагомого значення відносинам з Україною - МЗС

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, заступник керівника зовнішньополітичного відомства Бразилії передав особисте вітання Президента Бразилії Ділми Руссефф новобраному Главі української держави Петру Порошенку і від імені бразильської сторони висловив високу оцінку успішному проведенню виборів в Україні 25 травня 2014 року і демократичному характеру їхнього перебігу.

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«Бразилія надає особливо вагомого значення відносинам з Україною і зацікавлена в подальшому розширенні нашої співпраці, яка має стратегічний характер», - підкреслив заступник МЗС Бразилії. За його словами, Бразилія уважно стежить за розвитком ситуації і підтримує всі належні міжнародні зусилля, націлені на мир і безпеку в нашому регіоні.

Лубківський поінформував свого колегу про останній розвиток подій в Україні, успішний перебіг демократичного волевиявлення людей та зусилля нашої держави для подолання загрози міжнародного тероризму в окремих районах сходу України та протидії російській агресії, що становить виняткову небезпеку для міжнародного миру і безпеки.

Як зазначив заступник українського МЗС, і Україна, і Бразилія поділяють позицію всього цивілізованого співтовариства, що головним ключем до подолання нинішніх викликів є безумовне додержання фундаментальних принципів міжнародного права та цивілізованих відносин між державами. «Україна розраховує на світову солідарність, яка неминуче змусить російську владу виправити найдраматичнішу помилку своє історії і повернутися до норм міжнародного права та взаємин», - підкреслив Лубківський.

Під час бесіди було обговорено найактуальніші питання українсько-бразильських відносин та спільні стратегічні проекти співробітництва. Українську сторону було також поінформовано про хід підготовки до майбутнього саміту держав БРІКС, який відбудеться у бразильському місті Форталеза 15 липня 2014 року.