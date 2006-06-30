Черновецький побачив в метро Леніна і ”чистий совдеп”
Мер не збирається ганятися по метро
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував стан столичного метрополітену.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, ділячись своїми враженнями про вчорашню поїздку в метро.
«Чистий ”совдеп”. Я проїхав на метро декілька зупинок… Я побачив метро зразка навіть не 86-го року. Але те, що там скрізь Ленін, всі його цитати… Це ще нічого, але все ж заклеєно листівками, рекламами. І звичайно, ніякого ніби господаря метро я не побачив. Це не господар, хто сьогодні відає такою видатною спорудою. Вона не має затишку», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Вразили мера черги за жетонами: «Це дивно взагалі. Звідки вони можуть узятися?!».
Крім того, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він зазначив для себе серед інших проблем «без дозволу торгуючих, які не платять податків і таким чином крадуть у киян гроші», «розгубленого при цьому міліціонера, який на запитання, на яких підставах вони (торговці – УНІАН) тут стоять, гарячково шукає неіснуючу ліцензію», діючі ігрові автомати, які власті міста «виривають з корінням і вже 400 витягнули», і «звичайно, багато людей».
«Я думаю, з цим треба щось робити. Але я говоритиму про це з людиною, яка буде мене смикати. Не я повинен ганятися за ним по метро і з`ясовувати проблеми, а він повинен приходити до мене і говорити», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.