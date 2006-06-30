Черновецький побачив в метро Леніна і ”чистий совдеп”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував стан столичного метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, ділячись своїми враженнями про вчорашню поїздку в метро.

«Чистий ”совдеп”. Я проїхав на метро декілька зупинок… Я побачив метро зразка навіть не 86-го року. Але те, що там скрізь Ленін, всі його цитати… Це ще нічого, але все ж заклеєно листівками, рекламами. І звичайно, ніякого ніби господаря метро я не побачив. Це не господар, хто сьогодні відає такою видатною спорудою. Вона не має затишку», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Вразили мера черги за жетонами: «Це дивно взагалі. Звідки вони можуть узятися?!».

Крім того, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він зазначив для себе серед інших проблем «без дозволу торгуючих, які не платять податків і таким чином крадуть у киян гроші», «розгубленого при цьому міліціонера, який на запитання, на яких підставах вони (торговці – УНІАН) тут стоять, гарячково шукає неіснуючу ліцензію», діючі ігрові автомати, які власті міста «виривають з корінням і вже 400 витягнули», і «звичайно, багато людей».

«Я думаю, з цим треба щось робити. Але я говоритиму про це з людиною, яка буде мене смикати. Не я повинен ганятися за ним по метро і з`ясовувати проблеми, а він повинен приходити до мене і говорити», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.