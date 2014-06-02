Кернес починає ставати на ноги і готується до реабілітації в Україні – міськрада

Харківський міський голова Геннадій Кернес починає ставати на ноги вперше після замаху та готується до реабілітації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це Кернес сказав у інтерв’ю телеканалу «Інтер».

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«Я став на ноги за допомогою спеціальних елементів, які дозволили закріпити мої коліна. Для мене це прогрес сьогодні», - сказав мер.

Кернес наголосив, що спостерігає за ситуацією в Харкові та в Україні в цілому. Мер привітав обраного Президента України Петра Порошенка.

Кернес також зазначив, що слідчі, які розслідують справу про замах на нього, не зв’язувалися з ним і не проводили допитів.

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«До мене ніхто не дзвонив, я офіційно про це говорю», - сказав він.

Мер наголосив, що найближчими тижнями хоче повернутися до Харкова і продовжити реабілітацію вдома.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час пробіжки невідомий завдав вогнепального поранення Кернесу. Мер отримав поранення у спину. Того ж дня після операції в Харкові Кернеса на літаку транспортували до Ізраїлю.