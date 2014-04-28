На Кернеса вчинено замах, стріляли в спину на ураження (оновлюється)

15:36 Харківський міський голова переніс операцію і перебуває у важкому стані.

15:19 Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає, що політична версія замаху на мера Харкова Геннадія Кернеса лежить на поверхні – він заважав проведенню сценарію щодо дестабілізації ситуації в Харкові.

15:00 Харківського міського голову Геннадія Кернеса прооперували, у нього тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини. Про це на брифінгу повідомив журналістам директор Інституту хірургії професор Валерій Бойко. Операція тривала близько 2-х годин.

14:44 В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив МВС та СБУ негайно провести розслідування замаху на життя мера Харкова Геннадія Кернеса та доповісти про результати.

14:33 У харківського міського голову Геннадія Кернеса стріляли в область серця на ураження. Таку думку під час брифінгу після закінчення операції висловив близький приятель Кернеса, кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін.

14:27 У результаті замаху на мера Харкова "пробита легеня" і "печінка навиліт". Про це повідомив заступник Кернеса Юрій Сапронов.

14:09 Штаб Порошенка вимагає створення міжвідомчої комісії у зв'язку з замахом на Кернеса.

14:06 Слідство порушило справу про замах на вбивство мера Харкова Геннадія Кернеса, який був поранений у спину підчас велосипедної прогулянки в понеділок.14:12 Штаб Порошенко вимагає створення міжвідомчої комісії у зв'язку з замахом на Кернеса.

13:54 Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса був здійснений пострілом зі снайперської гвинтівки Драгунова. Замах може бути пов'язаний з бажанням дестабілізувати обстановку в Харкові, так як останнім часом Кернес намагався не допустити в місті сепаратистського сценарію, реалізованого в інших містах на сході країни. Про це повідомляють джерела УНІАН.

13:08 На харківського мера Геннадія Кернеса вчинили замах під час поїздки до Саржиного Яру для купання в місцевому джерелі. Про це повідомляє кореспондент ТСН Аліна Цибова.

12:21 Харківський міський голова Геннадій Кернес поранений невідомим. Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі Харківської міської ради.

Зараз Геннадій Кернес знаходиться в лікарні швидкої і невідкладної допомоги, його оперують, лікарі борються за його життя.