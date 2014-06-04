Путін знову збрехав про відсутність допомоги терористам на Донбасі

"Ніяких військових сил, ніяких російських інструкторів немає на південному сході України", - запевнив журналістів російський президент.

На питання, чи були у РФ наміри приєднати Україну або дестабілізувати ситуацію в цій країні, Путін відповів: "Ні, ми цим ніколи не займалися і не займаємося". За словами російського президента, український уряд повинен "налагодити діалог зі своїм власним народом і не з допомогою танків і літаків, а за допомогою переговорів", передає РИА Новости.

Нагадаємо, в квітні Путін визнав, що референдум в Криму пройшов за участі російської армії, хоча раніше заперечував участь військових окупаційної держави в подіях на півострові.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Я говорив неодноразово в розмовах зі своїми іноземними колегами, я не приховував, що наша задача полягала в тому, щоб забезпечити умови для вільного волевиявлення кримчан, і тому ми повинні були вжити необхідні заходи, щоб події не розвивалися так, як вони розвиваються в південно-східній Україні - щоб не було танків, бойових підрозділів націоналістів і людей з крайніми поглядами, але озброєні автоматичною зброєю. Тому за спиною сил самооборони Криму, звичайно, стали наші військовослужбовці, вони діяли дуже коректно, але рішуче і професійно», - сказав Путін.