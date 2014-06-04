У Макіївці з вогнепальної зброї на зупинці вбили чоловіка у власному автомобілі

У Червоногвардійський РВ Макіївки надійшло повідомлення про те, що в районі зупинки громадського транспорту "Горностаївська" виявлено труп невстановленого чоловіка у легковому автомобілі.

Про це повідомляється на сайті ГУ МВС України в Донецькій області.

В ході огляду місця події було виявлено легковий автомобіль "Daewoo Lanos", чорного кольору, без номерних знаків, з пошкодженнями. В автомобілі знаходиться з вогнепальними пораненнями труп 37-річного чоловіка, місце проживання встановлюється. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України.