Терористи залишили Краматорськ без громадського транспорту

10:58, 04 травня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому були зображені автобуси та тролейбуси, які спалили терористи в Краматорську.

краматорск

Відео розміщено у акаунті групи "Інформаційний опір" на YouTube.

"Місто залишилося без транспорту. Зупинені найбільші підприємства Краматорська", - йдеться в описі до відео.

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