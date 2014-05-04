Терористи залишили Краматорськ без громадського транспорту

У мережі з'явилося відео, на якому були зображені автобуси та тролейбуси, які спалили терористи в Краматорську.

Відео розміщено у акаунті групи "Інформаційний опір" на YouTube. "Місто залишилося без транспорту. Зупинені найбільші підприємства Краматорська", - йдеться в описі до відео.

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