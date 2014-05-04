Терористи залишили Краматорськ без громадського транспорту
10:58, 04 травня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому були зображені автобуси та тролейбуси, які спалили терористи в Краматорську.
Терористи залишили Краматорськ без громадського транспорту
Відео розміщено у акаунті групи "Інформаційний опір" на YouTube.
"Місто залишилося без транспорту. Зупинені найбільші підприємства Краматорська", - йдеться в описі до відео.
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