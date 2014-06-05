"Сім'я" Януковича платить найманцям по дві-три тисячі доларів - радник голови МВС

Про це заявив радник голови МВС України Антон Геращенко в інтерв'ю російському телеканалу Дождь.

"Громадянської війни в Україні немає, тому що є вторгнення певних груп терористів з території Російської Федерації, в тому числі найманців, яким платять великі гроші (за нашими даними, 2-3 тисячі доларів). Фінансується це Януковичем і людьми, які втекли в Росію, яка всупереч законодавству не видає цих громадян України. Все це підігрівається через них, на жаль", - розповів радник Авакова.

За даними Геращенка, серед терористів з Росії є не тільки чеченці, а й представники багатьох інших національностей - осетини, так звані "казаки".

Читайте такожДонецькі сепаратисти просять у Росії $1 млрд кредитуТакож він згадав про прикриття терористів з боку російських силовиків.

"Вони (терористи - ред.) перетинають кордон Російської Федерації зі зброєю, і російські прикордонники не чинять жодних дій з їх затримання. Російська ФСБ не затримує їх на території Російської Федерації, коли вони підходять до кордону Росії. Як це назвати? Я взагалі вважаю, що Росія - це спонсор тероризму. Треба прямо називати речі своїми іменами", - вважає Геращенко.

За його словами, зараз в Україні почалося укріплення кордонів з Росією, чим практично не займалися за роки незалежності, оскільки не очікували, що "звідти полізуть полчища терористів, які збираються сіяти кров і ненависть в нашій країні."