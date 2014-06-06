Жоден боєць Нацгвардії не перебуває в полоні - прес-служба

Прес-служба Національної гвардії повідомляє, що станом на 5 червня 2014 року жодного військовослужбовця Національної гвардії України немає в полоні.

Читайте такожТерорист "Бєс" розстріляв двох полонених і погрожує продовжити розстріли

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горловськими ополченцями Ігоря Безлера, в якому він попереджає українську владу про те, що якщо вони не звільнять його людину, він розстріляє всіх офіцерів, які перебувають у його полоні. В кінці відео за його наказом людина в масці здійснює постріли по двом людям, які стояли біля стіни.