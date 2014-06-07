Затримано підозрюваного у вбивстві керівника штабу Порошенка на Вінниччині

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначають в міліції, «злочин виявися замовним, проте не пов’язаним із виборчим процесом».

За інформацією керівника обласної міліції Олег Школьного, затриманий – місцевий 33-річний житель, раніше уже судимий, який за 1,5 тисячі доларів США погодився скоїти вбивство. Вилучено речові докази, які доводять його провину. Правоохоронцями також уже встановлено особу замовника. Наразі тривають заходи щодо його затримання.

Читайте такожНа Вінничині вбили керівника виборчого штабу Порошенка

Нагадаємо, що 5 червня близько 12.30 у Немирові Вінницької області було знайдено вбитим керівника виборчого штабу кандидата на пост президента України Петра Порошенка в одному із районів Вінницької області.

“Чоловіка знайшли сьогодні, 5 червня, з вогнепальним пораненням у голову в салоні його автомобіля. Під час виборчої кампанії загиблий очолював виборчий штаб кандидата у президенти України Петра Порошенка в одному з районів області. Для надання допомоги у розкритті цього злочину до Вінницької області направлені кращі фахівці центрального апарату МВС”, - повідомляло МВС.