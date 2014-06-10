Порошенко призначив своїм прес-секретарем телеведучого Святослава Цеголка

Президент України Петро Порошенко призначив Святослава Цеголка прес-секретарем глави держави.

Відповідний указ розміщено на сайті президента. Святослав Цеголко - український тележурналіст, телеведучий. Із січня 2007 року - ведучий програми «Час» на «5 каналі».Читайте такожБорис Ложкін призначений главою адміністрації президента У 2001 році закінчив факультет журналістики Львівського університету ім. Івана Франка. Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції — премія «Телетріумф» (2005). З травня 2006 є шеф-редактором проектів 5 каналу.

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