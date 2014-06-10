Порошенко призначив своїм прес-секретарем телеведучого Святослава Цеголка
14:35, 10 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Святослава Цеголка прес-секретарем глави держави.
Фото з Facebook svyatoslav.tsegolko
Відповідний указ розміщено на сайті президента.
Святослав Цеголко - український тележурналіст, телеведучий. Із січня 2007 року - ведучий програми «Час» на «5 каналі».Читайте такожБорис Ложкін призначений главою адміністрації президента
У 2001 році закінчив факультет журналістики Львівського університету ім. Івана Франка. Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції — премія «Телетріумф» (2005). З травня 2006 є шеф-редактором проектів 5 каналу.
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