ГПУ висунула лідерам донецьких сепаратистів підозри в тероризмі

Як розповів виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький, вони повідомлені про висунуті проти них підозри у створенні терористичної організації та вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також на зміну меж території та державного кордону.

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Як наголошується в повідомленні Генеральної прокуратури України (ГПУ), встановлено, що з березня по травень ці особи вчинили дії, спрямовані на створення терористичної організації під назвою "Донецька народна республіка", діяльність якої полягала у вчиненні актів тероризму, залякування населення, вбивства громадян і захоплення адміністративних будівель. Що призвело до дестабілізації суспільно-політичної ситуації як в регіоні, так і в державі в цілому.

2 травня Денис Пушилін оголошений в розшук, і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Наразі аналогічне клопотання підготовлене щодо Олександра Бородая.