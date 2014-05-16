"Прем'єр-міністром" так званої ДНР обраний громадянин Росії

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Першим віце-прем'єром" обрано одного із лідерів ДНР Андрія Пургіна, а "головою парламенту" - Дениса Пушиліна. Ігор Стрєлков - "міністр оборони", Володимир Підгірний - "міністр економічного розвитку", - зазначає видання.

У своїй вступній промові Бородай назвав себе "особистим другом Стрєлкова".

Слід також зазначити, що сьогодні був опублікований текст "конституції ДНР", в якому, зокрема, статтею 2 російську та українську мови проголошені державними. Крім того, це положення гарантує "принцип різноманіття культур" в ДНР, а також їх "рівноправне розвиток і взаємозбагачення".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, Стрільців проголосив себе верховним головнокомандувачем "ДНР" і попросив допомоги у РФ