В Євпаторії жителям сказали вивісити на балконах прапори Росії
17:24, 10 червня 2014Політика
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Жителям Євпаторії окупаційна влада запропонувала взяти участь в акції «Державний прапор Росії на твоєму балконі».
У Криму намагаються виховати повагу до окупаційної символіки / progorodsamara.ru
Городян закликали 12 червня, в День Росії, вивісити на своїх балконах триколори, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу міськради Євпаторії.
«Мета акції - виховання патріотизму та формування шанобливого ставлення до державних символів Російської Федерації», - повідомили у прес-службі.
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