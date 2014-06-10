В Євпаторії жителям сказали вивісити на балконах прапори Росії

Городян закликали 12 червня, в День Росії, вивісити на своїх балконах триколори, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу міськради Євпаторії.

«Мета акції - виховання патріотизму та формування шанобливого ставлення до державних символів Російської Федерації», - повідомили у прес-службі.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що випускників однієї з ялтинських шкіл змушували писати пояснювальні за заспіваний на лінійці гімн України.