ЗМІ: Ялтинських випускників змушують писати пояснювальні через гімн України

Соціальні мережі днями облетіло відео, на якому випускники Ялтинської гімназії №15 в анексованому Росією Криму, на урочистій лінійці на честь останнього дзвоника співають гімн України, намагаючись перекричати гімн Росії.

Після того, як відео потрапило в інтернет, навколо нього зав'язалися суперечки: хтось називав учнів патріотами України, а хтось запевняв, що все було знято не в 2014 році, і не в кримській школі. З'являлася інформація, що учнів, які виконали гімн, змушували писати пояснювальні за вчинений проступок, а вчителів, які не перешкоджали дітям співати, погрожували і зовсім звільнити, повідомляє Сьогодні.

Ялтинська гімназія №15 - єдина установа середньої освіти в Ялті з українською мовою навчання.

Читайте такожУ Севастополі випускники на останній дзвінок прийшли у вишиванках«На даний момент я в цій школі не вчуся: я після дев'ятого класу поступив в коледж. Але на відео гімн України співає саме мій клас! Я взагалі не розумію, як можна вмикати російський гімн на останньому дзвонику в українській школі!» - розповів один з колишніх учнів гімназії Олександр К.

Випускники, які заспівали гімн, репресії з боку дирекції школи підтверджують.

«Я вже переїхав вступати на територію України. Але моїх однокласників, які залишилися в Ялті, змушують приходити в школу і писати пояснювальні», - пише випускник Іван С.

«Співати, насправді, почала мама одного нашого однокласника, а ми - просто підхопили. Ми любимо Україну, ми народилися і виросли в Україні, тому, почувши гімн, теж почали співати. А потім керівництво школи попросило нас написати пояснювальну, навіщо ми співали чужий гімн, адже Крим у складі Росії, а значить, є певні правила, які відрізняються від українських», - анонімно розповіла одна з випускниць школи.

Читайте такожУ Севастополі студенти проігнорували прапор і гімн РФЗа словами випускників, пояснень керівництво міста вимагає і від учителів.

«У наших вчителів та директора гімназії проблеми, говорять навіть, що їх звільняють, а гімназію і зовсім закриють», - ділиться випускниця.

Самі вчителі коментувати ситуацію відмовилися.

В місцевому управлінні освіти запевняють, що жодних санкцій ні до вчителів, ні до учнів ніхто застосовувати не буде, як і закривати єдину в місті українську школу.