Держдума дозволила зробити з анексованого Криму гральну зону

Документ вніс у Держдуму президент Володимир Путін, повідомляє прес-служба російського парламенту, пише Крим.Реалії.

Чинним законом передбачено створення ігрових зон на території Алтайського краю, Краснодарського краю, Приморського краю, Калінінградській області. Цей перелік доповнюється "російським" Кримом.

У тексті законопроекту вказується, що кордони гральної зони на території "Республіки Крим" визначаються органами "виконавчої влади" республіки.

Читайте такожРосія може зробити гральною зоною весь Крим, крім Севастополя - ЗМІ

Проекти ігрових зон, які існують в Росії, складно назвати успішними. Поки з чотирьох створених у 2009 році зон ("Приморье" в курортній зоні Уссурійської затоки, "Сибирская монета" в Алтайському краї, "Янтарная" в Калінінградській області та "Азов-Сити" на кордоні Краснодарського краю та Ростовської області) почала працювати лише одна - "Азов-Сити".

Однак і там інвестиції, сума яких оцінюється приблизно в 1,4 мільярда рублів, поки що не окупилися.