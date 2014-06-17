Медведєв про газ для України: Халява закінчилася

Про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Усі поставки газу в Україну тільки після повернення боргів та попередньої оплати. Халява закінчилася!" - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня, о 10 годин ранку «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

У зв'язку з тим, що «Газпром» з 16 червня перевів «Нафтогаз» на передоплату за майбутні поставки газу і обмежив до нуля його поставки до України, Яценюк доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом з Міністерством юстиціїпідготувати законопроект про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Присутній на засіданні уряду міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу своєю територією до європейських споживачів.