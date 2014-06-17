Міліція затримала "бабу Наташу" - лідера маріупольських терористів
11:51, 17 червня 2014Політика
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Спецгрупою Міністерства внутрішніх справ затримано керівника штабу так званої «Донецької народної республіки» по Маріуполю та одного з активних терористів.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час затримання вказані особи вчинили озброєний опір з використанням автоматичної вогнепальної зброї та гранатами намагалися підірвати співробітників карного розшуку.
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Штабом ДНР по Маріуполю керувала 46-річна громадянка Г., яку сепаратисти в своїх колах називали «баба Наташа».
Також працівники карного розшуку затримали ще одного з активних учасників «ДНР» - 54-річного чоловіка.
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