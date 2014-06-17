Міліція затримала "бабу Наташу" - лідера маріупольських терористів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час затримання вказані особи вчинили озброєний опір з використанням автоматичної вогнепальної зброї та гранатами намагалися підірвати співробітників карного розшуку.

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Штабом ДНР по Маріуполю керувала 46-річна громадянка Г., яку сепаратисти в своїх колах називали «баба Наташа».

Також працівники карного розшуку затримали ще одного з активних учасників «ДНР» - 54-річного чоловіка.

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