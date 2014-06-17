Губернатор Одеської області закликав не піаритися на протестах біля Генконсульства РФ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця закликав не піаритися на протестних акціях біля Генерального консульства Російської Федерації в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив під час зустрічі з представниками громадськості, коментуючи акцію протесту, що відбулася 16 червня біля Генконсульства РФ.

«Я категорично проти погромів, криків, походів у масках, покладання вінків до Генконсульств або російських посольств. Там, під цією огорожею, ніхто не загинув. Якщо є у когось зайві гроші, краще давайте допоможемо цими грошима армії, а не будемо піаритися на цьому всьому», - сказав Палиця.

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Він додав, що за наявності будь-яких претензій і бажанні виявити емоції, «це не робиться під російським консульством з ножами, вибуховими пакетами, з киданням каміння».

«Ми зобов'язані не допустити цього в Одесі. Сьогодні ми насилу повертаємо місто до нормального життя, ледве вдається повернути туристів. Але, видно, комусь це не подобається.

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Кому? Сподіваюся, міліція, прокуратура і СБУ розберуться», - зазначив губернатор.

Він також попередив про неприпустимість безпорядків, ходіння в масках: «Потім можете скаржитися, писати петиції. Моя жорстка позиція: люди в масках по місту не ходитимуть... Одесити більше не боятимуться: у масках по місту не ходитимуть.

Хтось відпрацьовує чиїсь гроші. Хто? Міліція розбереться».

Водночас Палиця заявив, що не підтримує Росію в тому, що «через її територію на українську свідомо або несвідомо потрапляють терористичні угруповання, бойовики, військова техніка».

«Повністю не згоден з позицією Росії, що вона закриває на це очі. Я усвідомлюю, що без відома Росії, таких дій на сході України не було б, і ця дестабілізація комусь цікава. Повністю усвідомлюю, що нам треба закінчувати ці ігри, сідати за стіл переговорів у присутності світових лідерів, європейських організацій, і наводити лад на сході України. Звичайно, хотілося б робити це мирним шляхом», — заявив Палиця.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня до будівлі Генерального консульства РФ в Одесі прийшли приблизно 200 осіб. Вони принесли прапори України, чорно-червоний прапор, кілька десятків траурних вінків і автомобільні шини. Активісти спробували пройти до входу в будівлю, щоб покласти траурні вінки на згадку про загиблих українських військових на сході країни, але правоохоронці їх не пропустили. Почалася тиснява, потім – зіткнення, в результаті якого було госпіталізовано одного з активістів. Крім того, співробітники міліції під час мітингу за декілька сотень метрів від Генконсульства РФ затримали двох чоловіків з пакетом, в якому був предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.