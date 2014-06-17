Терористи готують провокації з використанням установок "Град" біля аеропорту в Луганську
15:19, 17 червня 2014Політика
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Терористи готують провокації з використанням установок залпового вогню «Град» у районі Луганського аеропорту.
Терористи готують провокації / facebook.com/butusov.yuriy
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.
«За даними інформаційного центру РНБО, готуються провокації збоку терористів проти мирного населення з використанням установок залпового вогню «Град», - зазначив він.
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«Це планується у районі Луганського аеропорту. Дві установки «Град» були помічені біля Красноармійської міськради Донецької області в районі кладовища», - повідомив речник РНБО.
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