Удар по Добропіллю з установки "Град" завдали військові Росії - командир розвідвзводу

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Юрій Бутусов з посиланням на командира розвідвзводу 93-ї бригади Олега.

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"Вони атакували наш блокпост, але в поспіху допустили помилку в розрахунках і вдарили по цивільному об'єкту. 14 ракет не зійшли з направляючих. Терористи думали підірвати установку гранатою, вона загорілася, була загроза вибуху, але ми вирішили зберегти такий цінний доказ. Загасили пожежу. Кабіна машини - у повній справності. В кабіні виявлені предмети армійської амуніції російського виробництва. І головне - виявлені таблиці для стрільби з реактивної системи залпового вогню, на якій вказано номер військової частини", - повідомив військовий, передає ТСН.

За його словами, це були військовослужбовці ВЧ № 27777 - 18-та гвардійська мотострілецька бригада Російської Федерації. Місце дислокації - станиця Зелечуцька Чеченської республіки. Командир батареї - гвардії капітан Дмитро Афанасьєв.

"Ми відновили пошкоджені колеса "Граду", і зараз він своїм ходом у справному стані відправлений на базу. Усі вилучені документи і докази передані компетентним органам", - додав Олег.