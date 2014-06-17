У Торезі невідомі застрелили перехожого

Як йдеться у повідомленні Головного управління МВС в Донецькій області, в міськвідділ міліції Тореза з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлений чоловік 1979 року народження з вогнепальним пораненням правого плеча. Ще один чоловік, якого везли в лікарню разом з 35-річним потерпілим, помер у машині швидкої допомоги.

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Як уточнюється у повідомленні, у померлого було вогнепальне поранення грудної клітини. Співробітники міліції встановили, що поранення чоловіки отримали від невідомих біля одного з магазинів міста.

За цим фактом порушено справу за ч. 2 с. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув'язнення.