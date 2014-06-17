У Донецьку терористи захопили в полон журналіста

20:09, 17 червня 2014
Політика
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У Донецьку терористи самопроголошеної ДНР захопили в полон журналіста інтернет-видання «Ура-Інформ Донбас».

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили з Донецька колеги журналіста, з якими він підтримував зв'язок до захоплення.

Так, за словами журналістів, їх колега  сьогодні після прес-конференції донецького мера Олександра Лук‘янченка (після 11.00) підійшов до будівлі захопленої раніше терористами Донецької обласної прокуратури й почав фотографувати, після чого був захоплений бойовиками ДНР.Читайте такожТерористи звільнили захоплених у полон міліціонерів з Єнакієвого

Колеги журналіста, які прибули до будівлі обласної прокуратури, повідомили, що наразі правоохоронці з Донецького міськуправління міліції ведуть переговори з терористами про звільнення журналіста.

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