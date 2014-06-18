Батальйон «Азов» вимагає сміливих наказів

Якби такі накази були, АТО вже була б завершена, розповіли в «Азові» кореспонденту Радіо Свобода.

«Нам здається, що люди при чинах просто бояться брати на себе відповідальність, натомість вони граються в гуманізм. А терористам це лише на руку. Розумієте, якби були віддані сміливі і рішучі накази, АТО вже б скінчилася. Якщо в Маріуполі терористи не встояли проти нас, 60 добровольців, то разом із професіоналами з ними б розібралися», – розповів доброволець з позивним «Цезар».

За словами бійців, головною складністю під час антитерористичної операції в Маріуполі було те, що місцеві жителі не усвідомлюють усіх небезпек.

«Люди приходять просто подивитися, наче це іграшки якісь. Складається враження, що багато хто не зрозумів, що війна йде насправді», – розповів заступник командира п’ятої роти батальйону «Азов» Андрій.

Зараз бійці батальйону щоденно тренуються та проводять стрільби на полігоні. Протягом найближчих днів чекають на наказ, щоб вирушити у найбільш гарячі точки України.