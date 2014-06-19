ВР сьогодні розгляне кадрові призначення

Як передає кореспондент УНІАН, водночас перед цим ВР планує включити до порядку денного сесії низку законопроектів. Зокрема, щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, а також законопроект про особливий період у паливно-енергетичному комплексі.

Також передбачено включити до порядку денного законопроект про введення санкцій щодо осіб, причетних до окупації і анексії Криму та Севастополя.

Крім того, парламент планує включити до порядку денного і відразу ухвалити рішення з приводу законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за фінансування сепаратизму).

Також у першому читанні, зокрема, розглядатиметься законопроект про внесення змін до додатку №3 до Закону “Про державний бюджет України на 2014 рік” (щодо обороноздатності держави).

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Водночас в другому читанні розглядатимуться, зокрема, законопроекти про реабілітацію незаконно засуджених осіб та про вищу освіту.

Крім того, включити до порядку денного сесії також планується проект постанови про звернення ВР до Кабміну щодо денонсації Угоди між урядами України і Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і РФ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня президент Петро Порошенко подав до ВР проект постанови, якою пропонує Верховній Раді призначити Валерію Гонтареву на посаду голови Національного банку замість Степана Кубіва.

Також президент вніс до ВР подання про надання згоди на призначення Віталія Яреми на посаду генерального прокурора України.

Крім того, Порошенко вніс до парламенту подання на звільнення Андрія Дешиці від виконання обов'язків міністра закордонних справ України та про призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України.

Очікується, що 19 червня Порошенко у парламенті представлятиме ці кандидатури.