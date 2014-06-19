Шахтарі Антрациту відмовилися перейти на бік "ЛНР" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий сьогодні на брифінгу.

«Бойовики самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» мають намір активізувати диверсійні методи діяльності. В цьому контексті вони приділяють особливу увагу підготовці до проведення терористичних актів на території України, зокрема на об’єктах життєзабезпечення, громадських та житлових будівлях», - зазначив він.

Читайте такожУ Слов'янську та Краматорську "ДНР" насильно розселяє бойовиків по квартирах мирних жителівРечник РНБО розповів, що «в місті Антрацит до центрального входу шахти «Комсомольська» прибули озброєні особи у формі казаків РФ та заблокували автобус із від’їжджаючими зі зміни шахтарями», і додав, що бойовики «намагалися примусити шахтарів заявити про перехід на сторону так званої «ЛНР», отримати зброю та прямувати до села Дьякове Луганської області для протидії силам АТО».

«Шахтарі відповіли категоричною відмовою», - підкреслив представник РНБО.

Крім того, Чеповий зазначив, що сепаратистами «готуються нові інформаційні кампанії, спрямовані на розпалювання ворожнечі між населенням сходу і заходу України».