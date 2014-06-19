Шахтарі Антрациту відмовилися перейти на бік "ЛНР" - РНБО
Шахтарі у Антрациті відмовилися перейти на сторону так званої «Луганської народної республіки» для протидії силам АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий сьогодні на брифінгу.
«Бойовики самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» мають намір активізувати диверсійні методи діяльності. В цьому контексті вони приділяють особливу увагу підготовці до проведення терористичних актів на території України, зокрема на об’єктах життєзабезпечення, громадських та житлових будівлях», - зазначив він.
Читайте такожУ Слов'янську та Краматорську "ДНР" насильно розселяє бойовиків по квартирах мирних жителівРечник РНБО розповів, що «в місті Антрацит до центрального входу шахти «Комсомольська» прибули озброєні особи у формі казаків РФ та заблокували автобус із від’їжджаючими зі зміни шахтарями», і додав, що бойовики «намагалися примусити шахтарів заявити про перехід на сторону так званої «ЛНР», отримати зброю та прямувати до села Дьякове Луганської області для протидії силам АТО».
«Шахтарі відповіли категоричною відмовою», - підкреслив представник РНБО.
Крім того, Чеповий зазначив, що сепаратистами «готуються нові інформаційні кампанії, спрямовані на розпалювання ворожнечі між населенням сходу і заходу України».