Очільникам дипмісій в Україні представили мирний план президента

Заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий на зустрічі з дипломатами зазначив, що Петро Порошенко проводить інтенсивні переговори з лідерами багатьох країн і міжнародних організацій для підтримки реалізації мирного плану, передає ZN.UA.

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Він підкреслив важливість "солідарної і узгодженої позиції" для досягнення загальних цілей перед запланованим на 27 червня підписанням економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. "Це - не тільки один з пріоритетів, але й одна з ключових подій, яка визначить розвиток України на багато років вперед", - зазначив Валерій Чалий.

У свою чергу новий міністр закордонних справ Павло Клімкін особливо відзначив перед дипломатами, що план повинен реалізовуватися без зволікань, мати чіткі часові рамки. Він підкреслив важливість моніторингу реалізації плану з боку ОБСЄ і висловив високу оцінку діяльності місії ОБСЄ в Україні.

Голова СБУ Валентин Наливайченко надав очільникам дипмісій інформацію про заходи, спрямовані на протидію дестабілізації на сході країни.