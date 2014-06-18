Порошенко обговорив з Фюле підписання асоціації з ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службе Президента України.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили підписання в Брюсселі 27 червня Угоди про асоціацію з ЄС.

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Порошенко подякував за «провідну роль» ЄС у залученні міжнародної фінансової допомоги Україні, зокрема, з боку МВФ, та ідею Єврокомісії щодо проведення міжнародної донорської конференції для України.

На зустрічі також були присутні голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв, а також заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, йдеться в повідомленні.