Порошенко обговорив з Фюле підписання асоціації з ЄС
22:18, 18 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Європейським комісаром з питань розширення та політики добросусідства Штефаном Фюле.
Порошенко обговорив з Фюле підписання асоціації з ЄС / ZN.UA
Про це УНІАН повідомили в прес-службе Президента України.
Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили підписання в Брюсселі 27 червня Угоди про асоціацію з ЄС.
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Порошенко подякував за «провідну роль» ЄС у залученні міжнародної фінансової допомоги Україні, зокрема, з боку МВФ, та ідею Єврокомісії щодо проведення міжнародної донорської конференції для України.
На зустрічі також були присутні голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв, а також заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, йдеться в повідомленні.
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