Клімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордону
14:40, 20 червня 2014Політика
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Міністри закордонних справ України та РФ Павло Клімкін і Сергій Лавров домовилися спрямувати зусилля на підтримку мирного плану президента України Петра Порошенка, зокрема з акцентом на ефективному контролі українського кордону.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
У телефонній розмові, яка відбулась за ініціативою російської сторони, Лавров привітав Клімкіна з призначенням на посаду.
Нагадаємо, призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України учора, 19 червня, підтримала Верховна Рада України.
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