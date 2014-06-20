Клімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордону

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

У телефонній розмові, яка відбулась за ініціативою російської сторони, Лавров привітав Клімкіна з призначенням на посаду.

Нагадаємо, призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України учора, 19 червня, підтримала Верховна Рада України.